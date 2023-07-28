Офтальмологи львовского Охматдета вместе с известным немецким пластическим хирургом Клаусом Экснером прооперировали 8-летнего Даниила с птозом.

Ребенка собирается усыновить львовская семья. Сейчас Юрий и Ирина официальные опекуны мальчика и уже подготовили документы для усыновления.

Даниила они нашли в одном из львовских детдомов и сразу решили — это их ребенок. Решение не изменил даже диагноз Даниила — птоз (врожденный порок век).

Семья взялась искать врачей, которые могли бы помочь при этой проблеме.

Имя немецкого хирурга Клауса Экснера нашли в интернете и сразу ему написали.

Совпадение или судьба, но Экснер как раз очередной раз собирался во Львов в детскую больницу, где не раз консультировал и оперировал больных.

Мальчика сразу записали на консультацию. В день осмотра Даниила и прооперировали. Вмешательство прошло удачно.

Правда, позже возникла потребность в повторной операции по устранению заворота века. Она была успешной.

Сейчас мальчик восстанавливается и проходит постоперационную реабилитацию.

Врачи Охматдета — руководитель центра детской офтальмологии Калейдоскоп Наталья Гудыма и врач-офтальмолог Андриана Патер будут наблюдать за Данилкой и, в случае необходимости, назначать нужное лечение.

Любящие родители рядом, забота врачей, отсутствие проблем со зрением — у мальчика впереди счастливая жизнь.

Источник и фото: Львівська обласна дитяча лікарня Охматдит