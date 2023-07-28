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Тепер буде і зір, і мама з татом: в Охматдиті Львова прооперували вихованця дитбудинку з птозом

28 Липня 2023, 13:55
Валентина Андрейко журналістка
батьки й дитина

Офтальмологи львівського Охматдиту разом з відомим німецьким пластичним хірургом Клаусом  Екснером прооперували 8-річного Данилка із птозом.

Дитину збирається усиновити львівська сім’я. Наразі Юрій та Ірина офіційні опікуни хлопчика і вже підготували документи для усиновлення.

Данилка вони знайшли в одному з львівських дитбудинків і одразу вирішили – це їхня дитина. Їхнє рішення не змінив  навіть діагноз Данилка – птоз (вроджена вада повік).

Родина взялася шукати лікарів, які могли б допомогти при цій проблемі.

Ім’я німецького хірурга Клауса Екснера знайшли в інтернеті і одразу йому написали.

Збіг чи доля, але Екснер саме черговий раз збирався у Львів до дитячої лікарні, де не раз консультував і оперував хворих.

Хлопчика одразу записали на консультацію. В день огляду Данилка і прооперували. Втручання пройшло вдало.

Щоправда пізніше виникла потреба в повторній операції з усунення завороту повіки. Вона була успішною.

Зараз хлопчик відновлюється і проходить постопераційну реабілітацію.

Лікарі Охматдиту – керівник центру дитячої офтальмології Калейдоскоп Наталія Гудима та лікар-офтальмолог Андріана Патер будуть спостерігати за Данилком та, в разі потреби, призначати потрібне лікування.

Люблячі батьки поряд, піклування лікарів, відсутність проблем із зором – у хлопчика попереду щасливе життя.

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Джерело і фото: Львівська обласна дитяча лікарня Охматдит

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