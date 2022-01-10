В ближайшее время в Украине сократят срок действия Covid-сертификатов.

Срок действия Covid-сертификатов о полной вакцинации в Украине сократится с 365 до 270 дней. Действовать они будут уже не 12, а девять месяцев. Об этом заявила замминистра здравоохранения по вопросам цифрового развития Мария Карчевич в эфире одного из телеканалов.

По словам замминистра, эти изменения парламент может принять в начале 2022 года.

Украина сокращает срок действия Covid-документов, ориентируясь на такую же практику стран Европейского Союза.

— Мы готовим такое же решение на уровне украинского законодательства. Оно будет принято ориентировочно на этой неделе. Срок действия сертификатов будет сокращен до девяти месяцев, – сказала она.

Ранее Карчевич заявляла, что украинский сертификат при поездке в страны ЕС будет действителен в пределах установленного этими странами срока годности.

По словам заммминистра, если срок действия Covid-сертификата после второй дозы будет более 270 дней, то пересекать границы ЕС можно в пределах ограничений, установленных в каждой стране отдельно.