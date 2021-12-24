Бустерная доза вакцины против коронавируса должна продлевать срок действия Covid-сертификата, сказал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин. Однако пока неизвестно, на какой период.

— Ревакцинальная доза вакцины, по логике ЕС, должна продлевать срок действия сертификата. Это сейчас предмет переговоров, как это будет отображаться в Дії, но бустерная доза должна продлевать действие сертификата, — заверил Кузин

Кузин отметил, что речь идет о продлении действия документа именно после бустерной дозы. Что касается дополнительной прививки, которая предназначена только для определенных категорий людей, то в их случаях такого не будет.

— Третья дополнительная доза вакцины против Covid-19 вводится для того, чтобы сформировался полноценный иммунный ответ, — объяснил Кузин. — Поэтому сертификат продлевать нецелесообразно, потому что, по сути, мы лишь достигаем того уровня иммунитета, который заявлен в инструкции об использовании вакцин, или во время клинических исследований.

Главный санитарный врач также предположил, что из-за распространения штамма Омикрон в Украине возможно усиление карантина.