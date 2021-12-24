Бустерна доза вакцини проти коронавірусу має продовжувати термін дії Covid-сертифікату, сказав головний санітарний лікар України Ігор Кузін. Проте, поки що невідомо, на який період.

– Ревакцинальна доза, за логікою ЄС, має продовжувати термін дії сертифікату. Це зараз предмет переговорів, як це відображатиметься у Дії, але бустерна доза має продовжувати дію сертифікату, — запевнив Кузін.

Кузін зазначив, що йдеться про продовження дії документа саме після бустерної дози. Що стосується додаткового щеплення, яке призначене лише для певних категорій людей, то в їхніх випадках такого не буде.

– Третя додаткова доза вакцини проти Covid-19 вводиться для того, щоб сформувалася повноцінна імунна відповідь, – пояснив Кузін. – Тому сертифікат продовжувати недоцільно, тому що, по суті, ми лише досягаємо того рівня імунітету, який заявлено в інструкції щодо використання вакцин, або під час клінічних досліджень.

Головний санітарний лікар також припустив, що через поширення штаму Омікрон в Україні можливе посилення карантину.