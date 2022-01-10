Найближчим часом в Україні скоротять термін дії Covid-сертифікатів.

Термін дії Covid-сертифікатів щодо повної вакцинації в Україні скоротиться з 365 до 270 днів. Діятимуть вони вже не 12, а дев’ять місяців. Про це заявила замміністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич в ефірі одного з телеканалів.

За словами заступника міністра, ці зміни парламент може ухвалити на початку 2022 року.

Україна скорочує термін дії Covid-документів, орієнтуючись на таку саму практику країн Європейського Союзу.

– Ми готуємо таке саме рішення на рівні українського законодавства. Воно буде прийняте орієнтовно цього тижня. Термін дії сертифікатів буде скорочено до дев’яти місяців, – сказала вона.

Раніше Карчевич заявляла, що український сертифікат під час поїздки до країн ЄС буде дійсним у межах встановленого цими країнами терміну придатності.

За словами заступника міністра, якщо термін дії Covid-сертифікату після другої дози буде більше 270 днів, то перетинати кордони ЄС можна у межах обмежень, встановлених кожною країною окремо.