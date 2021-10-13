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Срок — до конца ноября: учителя, которые не сделают Covid-прививку, будут уволены

13 октября 2021, 11:23 Вікторія Яснопольська
коронавирус и школа
Источник: Depositphotos

Начало осенних каникулы предлагается перенести на 18 октября, то есть на неделю раньше традиционного срока. А работники сферы образования, которые не сделают прививку от Covid-19 до конца ноября, будут освобождены от исполнения своих обязанностей.

Это решение Министерства здравоохранения Украины вчера, 12 октября, поддержала Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. О чем заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

— Досрочное начало каникул и связанное с ним уменьшение активности и необязательных социальных контактов поможет повлиять на распространение коронавирусной инфекции, — отметил глава здравоохранительного ведомства.

По его словам, нынешнюю ситуацию с распространением коронавируса в Украине можно назвать чрезвычайной, в частности, еще и потому, что буквально каждый день сотням детей ставят диагноз Covid-19 и тысячи учеников вместе с педагогами вынуждены в этой связи уходить на изоляцию.

Министр здравоохранения также напомнил о необходимости вакцинирования от коронавирусной инфекции педагогов и всех сотрудников учреждений образования для того, чтобы они могли продолжать полноценную работу.

В противном случае, если прививка не будет получена до конца ноября, учителям придется уйти на карантин без сохранения заработной платы.

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Таким образом, вакцинация для педагогов является непременным условием для того, чтобы не только продолжать работать и предоставлять качественные знания ученикам, но и защитить свои жизнь и здоровье, не говоря уже о безопасности детей, подчеркнул министр.

Источник
Минздрав
Теги
Вакцинация , Коронавірус Covid-19 , МОЗ України , Школи
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