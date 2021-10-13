Срок — до конца ноября: учителя, которые не сделают Covid-прививку, будут уволены

Начало осенних каникулы предлагается перенести на 18 октября, то есть на неделю раньше традиционного срока. А работники сферы образования, которые не сделают прививку от Covid-19 до конца ноября, будут освобождены от исполнения своих обязанностей.

Это решение Министерства здравоохранения Украины вчера, 12 октября, поддержала Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. О чем заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

— Досрочное начало каникул и связанное с ним уменьшение активности и необязательных социальных контактов поможет повлиять на распространение коронавирусной инфекции, — отметил глава здравоохранительного ведомства.

По его словам, нынешнюю ситуацию с распространением коронавируса в Украине можно назвать чрезвычайной, в частности, еще и потому, что буквально каждый день сотням детей ставят диагноз Covid-19 и тысячи учеников вместе с педагогами вынуждены в этой связи уходить на изоляцию.

Министр здравоохранения также напомнил о необходимости вакцинирования от коронавирусной инфекции педагогов и всех сотрудников учреждений образования для того, чтобы они могли продолжать полноценную работу.

В противном случае, если прививка не будет получена до конца ноября, учителям придется уйти на карантин без сохранения заработной платы.

Таким образом, вакцинация для педагогов является непременным условием для того, чтобы не только продолжать работать и предоставлять качественные знания ученикам, но и защитить свои жизнь и здоровье, не говоря уже о безопасности детей, подчеркнул министр.