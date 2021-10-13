Термін – до кінця листопада: вчителі, які не зроблять щеплення, будуть звільнені

Початок осінніх канікул пропонується перенести на 18 жовтня, тобто на тиждень раніше традиційного терміну. А працівники сфери освіти, які не зроблять щеплення від 19 до кінця листопада, будуть звільнені від виконання своїх обов’язків.

Це рішення Міністерства охорони здоров’я України вчора, 12 жовтня, підтримала Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про що заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

– Достроковий початок канікул і пов’язане з ним зменшення активності і необов’язкових соціальних контактів допоможе вплинути на поширення коронавірусної інфекції, – зазначив глава охорони здоров’я відомства.

За його словами, нинішню ситуацію з поширенням коронавірусу в Україні можна назвати надзвичайною, зокрема, ще й тому, що буквально кожного дня сотням дітей ставлять діагноз Covid-19 і тисячі учнів разом з педагогами змушені в цьому зв’язку йти на ізоляцію.

Міністр охорони здоров’я також нагадав про необхідність вакцинації від коронавірусної інфекції педагогів і всіх співробітників установ освіти для того, щоб вони могли продовжувати повноцінну роботу.

В іншому випадку, якщо щеплення не буде отримане до кінця листопада, вчителям доведеться піти на карантин без збереження заробітної плати.

Таким чином, вакцинація для педагогів є неодмінною умовою для того, щоб не тільки продовжувати працювати і надавати якісні знання учням, а й захистити свої життя і здоров’я, не кажучи вже про безпеку дітей, підкреслив міністр.