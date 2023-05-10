Собственно тест, который разработали исследователи Массачусетского технологического института, является своеобразной системой скрининга, которая определяет наличие онкомаркеров в моче.

Система состоит из наночастиц, покрытых белком с определенным набором последовательностей ДНК, которую вводят инъекционно. Раковые ферменты, если они есть, сталкиваясь с наночастицами, обозначают именно специфический для себя белок.

А когда промаркированный белок выведется из организма вместе с мочой, специальная программа считает информацию. Если белки не претерпели изменений, значит ракового заболевания нет.

И, наоборот, различные последовательности наночастиц ДНК могут указывать на наличие опухоли. Система также способна различать типы опухолей и определять, дала ли опухоль метастазы.

Для врачей это чрезвычайно важная информация. Она поможет выбрать правильный метод лечения.

Пока исследователи экспериментировали с мышами. В будущем ученые собираются переформатировать систему для неинвазивного приема, к примеру, через ингалятор.

Джерело: ScienceAlert