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Тела лежат прямо на улицах: уровень смертности в Мариуполе вырос в пять раз

5 августа 2022, 12:24
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
Марік

Уровень смертности в Мариуполе вырос в пять раз. В городе фиксируется резкий скачок инфекционных болезней, а тела умерших людей до сих пор находят прямо посреди улиц.

Об этом в своем Telegram-канале написали сотрудники Мариупольского городского совета.

— На фото труп человека в мешке на перекрестке улиц Ломизова и Азовстальской. Такие случаи не единичны. В городе полная антисанитария и отсутствие надлежащей медицинской помощи, — говорится в сообщении.

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Отмечается, что сами оккупанты говорят о зафиксированных 17 случаях острой кишечной инфекции. Из них — половина у детей. Но реальная картина, по мнению украинской власти города, значительно хуже.

В сообщении говорится, что с учетом практически полного отсутствия медицинской помощи, за неделю в Мариуполе умирает более 30 человек. Это больше, чем в полумиллионном городе до начала войны.

Сообщается также, что из-за антисанитарии и загрязнения подземных вод, речек, сохраняется опасность распространения холеры.

Источник: Мариупольский горсовет

Фото: Мариупольский горсовет

Теги
Війна в Україні Мариуполь Смерть хвороби холера
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