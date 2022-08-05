Рівень смертності в Маріуполі зріс у п’ять разів. У місті фіксується різкий стрибок інфекційних хвороб, а тіла померлих людей досі знаходять просто посеред вулиць.

Про це у своєму Telegram-каналі написали співробітники Маріупольської міської ради.

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– На фото труп людини в мішку на перехресті вулиць Ломізова та Азовстальської. Такі випадки не поодинокі. У місті цілковита антисанітарія і відсутність належної медичної допомоги, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що самі окупанти говорять про зафіксовані 17 випадків гострої кишкової інфекції. З них – половина у дітей. Але реальна картина, на думку української влади міста, значно гірша.

У повідомленні йдеться, що з урахуванням практично повної відсутності медичної допомоги, за тиждень у Маріуполі помирає більше 30 осіб. Це більше, ніж у півмільйонному місті до початку війни.

Повідомляється також, що через антисанітарію і забруднення підземних вод, річок, зберігається небезпека поширення холери.

Джерело: Маріупольська міськрада

Фото: Маріупольська міськрада