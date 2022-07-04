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Уехали даже медики из депрессивных регионов РФ: Мариуполь полностью остался без врачей

4 июля 2022, 17:49
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
мариуполь
Источник: Depositphotos

В Мариуполе больше не осталось ни одного врача. Оккупированный город, находящийся на грани гуманитарной катастрофы, покинули даже медицинские работники из РФ.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

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— Сегодня Мариуполь остался без врачей. В Мариуполе работал московский десант оккупантов в белых халатах в количестве 17 человек. Сегодня они отправлены домой. Собственных мариупольских врачей не было и до того. То есть можно констатировать, что с сегодняшнего дня медицинской помощи в Мариуполе нет, — пишет Андрющенко.

Напомним, что не так давно Петр Андрющенко сообщал о прибытии в Мариупольскую больницу скорой помощи медиков преимущественно из отсталых регионов РФ, которые надеялись подзаработать в оккупированном украинском городе.

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Источник: Петр Андрющенко

Теги
Війна в Україні Мариуполь Медики медична допомога швидка допомога
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