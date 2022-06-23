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В погоне за длинным рублем: в Мариуполь прибывают медики из депрессивных районов РФ

23 июня 2022, 11:45
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
Мариуполь
Источник: Depositphotos

В Мариупольскую больницу скорой помощи прибывают медики преимущественно из отсталых регионов РФ в надежде подзаработать в оккупированном украинском городе.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник городского главы Петр Андрющенко.

— В Мариупольской больнице скорой помощи высадился десант врачей – оккупантов. Преимущественно врачи из Абхазии, Чувашии и других отсталых регионов России, — написал советник мэра.

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По его словам, руководит приезжими медиками некто Бадма Башанкаев — председатель комитета Госдумы РФ по здравоохранению. Тот самый, который публично призывал “ампутировать” Украину.

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Петр Андрющенко отмечает, что “зов сердца” российских врачей вызван повышенной заработной платой, которая в несколько раз больше той, которую они получают в России.

Напомним, что оккупация российскими войсками вызвала в Мариуполе одну из величайших гуманитарных катастроф. Город практически полностью разрушен в результате вражеских обстрелов. Здесь погибли около 22 тыс. мирных жителей. Более 50 тыс. депортированы в РФ и на временно оккупированные территории Донецкой области.

В настоящее время в заблокированном городе остаются более 100 тыс. жителей. Мариуполю угрожают экологическая катастрофа и вспышка инфекционных заболеваний.

Источник: Петр Андрющенко

Теги
Війна в Україні Мариуполь Медики
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