До Маріупольської лікарні швидкої допомоги прибувають медики переважно з відсталих регіонів РФ в надії підзаробити в окупованому українському місті.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.

– У Маріупольській лікарні швидкої допомоги висадився десант лікарів-окупантів. Переважно лікарі з Абхазії, Чувашії та інших відсталих регіонів Росії, – написав радник мера.

За його словами, керує приїжджими медиками Бадма Башанкаєв – голова комітету держдуми РФ з охорони здоров’я. Той самий, який публічно закликав “ампутувати” Україну.

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Петро Андрющенко зазначає, що “поклик серця” російських лікарів викликаний підвищеною заробітною платою, яка в кілька разів більше тієї, яку вони отримують в Росії.

Нагадаємо, що окупація російськими військами викликала в Маріуполі одну з найбільших гуманітарних катастроф. Місто практично повністю зруйноване в результаті ворожих обстрілів. Тут загинули близько 22 тис. мирних жителів. Більше 50 тис. депортовані в РФ і на тимчасово окуповані території Донецької області.

Наразі в заблокованому місті залишаються понад 100 тис. жителів. Маріуполю загрожують екологічна катастрофа і спалах інфекційних захворювань.

Джерело: Петро Андрющенко