У Маріуполі більше не залишилося жодного лікаря. Окуповане місто, що знаходиться на межі гуманітарної катастрофи, покинули навіть медичні працівники з РФ.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

– Сьогодні Маріуполь залишився без лікарів. У Маріуполі працював московський десант окупантів у білих халатах у кількості 17 осіб. Сьогодні вони відправлені додому. Власних маріупольських лікарів не було і до того. Тобто можна констатувати, що з сьогоднішнього дня медичної допомоги в Маріуполі немає, – пише Андрющенко.

Нагадаємо, що не так давно Петро Андрющенко повідомляв про прибуття до Маріупольської лікарні швидкої допомоги медиків переважно з відсталих регіонів РФ, які сподівалися підзаробити в окупованому українському місті.

Зараз дивляться

Джерело: Петро Андрющенко