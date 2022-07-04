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Поїхали навіть медики з депресивних регіонів РФ: Маріуполь повністю залишився без лікарів

4 Липня 2022, 17:49
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
мариуполь
Джерело: Depositphotos

У Маріуполі більше не залишилося жодного лікаря. Окуповане місто, що знаходиться на межі гуманітарної катастрофи, покинули навіть медичні працівники з РФ.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

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– Сьогодні Маріуполь залишився без лікарів. У Маріуполі працював московський десант окупантів у білих халатах у кількості 17 осіб. Сьогодні вони відправлені додому. Власних маріупольських лікарів не було і до того. Тобто можна констатувати, що з сьогоднішнього дня медичної допомоги в Маріуполі немає, – пише Андрющенко.

Нагадаємо, що не так давно Петро Андрющенко повідомляв про прибуття до Маріупольської лікарні швидкої допомоги медиків переважно з відсталих регіонів РФ, які сподівалися підзаробити в окупованому українському місті.

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Джерело: Петро Андрющенко

Теги
Війна в Україні Маріуполь Медики медична допомога швидка допомога
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