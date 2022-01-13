Во Франции для посещения музеев, театров, ресторанов и других общественных мест собираются вводить вакцинный пропуск. Французский Сенат одобрил законопроект.

Эти меры направлены на усиление существующих ограничений, чтобы в связи с ростом заболеваемости не было излишней нагрузки на систему здравоохранения. А также власти таким образом хотят активизировать борьбу с поддельными пропусками.

В отличие от действующего сейчас санитарного пропуска, вакцинный будет выдаваться только на основании полной иммунизации (две основные прививки и бустерная).

Перенесенное заболевание Covid-19 и отрицательный тест на коронавирус учитываться не будут.

В Украине вакцинировано более 40% взрослого населения. Но карантинные ограничения будут продлевать, пока уровень вакцинации не достигнет 70%.