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Только для привитых: куда во Франции можно будет зайти только с вакцинным пропуском

13 января 2022, 11:40
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
карантин, коронавірус
Источник: Depositphotos

Во Франции для посещения музеев, театров, ресторанов и других общественных мест собираются вводить вакцинный пропуск. Французский Сенат одобрил законопроект.

Эти меры направлены на усиление существующих ограничений, чтобы в связи с ростом заболеваемости не было излишней нагрузки на систему здравоохранения. А также власти таким образом хотят активизировать борьбу с поддельными пропусками.

В отличие от действующего сейчас санитарного пропуска, вакцинный будет выдаваться только на основании полной иммунизации (две основные прививки и бустерная).

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Перенесенное заболевание Covid-19 и отрицательный тест на коронавирус учитываться не будут.

В Украине вакцинировано более 40% взрослого населения. Но карантинные ограничения  будут продлевать, пока уровень вакцинации не достигнет 70%.

Источник
The Guardian
Теги
Коронавирус Covid-19
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