У Франції для відвідування музеїв, театрів, ресторанів та інших громадських місць збираються запроваджувати вакцинну перепустку. Французький Сенат схвалив законопроєкт.

Ці заходи спрямовані на посилення існуючих обмежень, щоб через зростання захворюваності не було зайвого навантаження на систему охорони здоров’я. А також влада таким чином хоче активізувати боротьбу з підробленими перепустками.

На відміну від санітарної перепустки, що діє зараз, вакцинна видаватиметься тільки на підставі повної імунізації (два основні щеплення і бустерна доза).

Перенесене захворювання Covid-19, негативний тест на коронавірус не враховуватимуться.

В Україні вакциновано понад 40% дорослого населення. Але карантинні обмеження продовжуватимуть, поки рівень вакцинації не досягне 70%.