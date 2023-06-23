Химик-токсиколог Владимир Саркисян на площадке популярного онлайн-ресурса доказательной медицины Береги себя рассказал, может ли на самом деле алкоголь и, в частности, красное вино защитить от радиации.

Эта тема стала вновь актуальной после заявления российских оккупантов об их готовности нанести повреждения захваченной ими Запорожской АЭС и спровоцировать тем самым утечку радиации.

Владимир Саркисян сразу и категорически предостерег: алкоголь в любом его виде не защитит от радиации. По словам эксперта, миф о лечебных свойствах алкоголя родился не во времена Чернобыльской трагедии.

Как объясняет Владимир Саркисян, красное вино когда-то выдавали в подводных частях военно-морского флота для компенсации дефицита меланина, вызванного продолжительным пребыванием экипажей без солнечного света во время подводных рейсов.

— Советская публика не была приучена к самостоятельному поиску информации и ее анализу. А это порождало уйму легенд – и об особой радиации в подводных лодках, и о лечебном эффекте красного вина, — говорит специалист.

Другими словами, легенда об алкоголе порождена непониманием и незнанием определенных действий и рекомендаций.

По словам эксперта, алкоголь никоим образом не является лекарством против лучевой болезни. Впрочем, и других лекарств, которые бы ее предотвращали, не существует.

Саркисян отметил, что этиловый спирт относится к категории так называемых клеточных ядов, то есть, влияющих на внутриклеточные процессы. В частности, он способен подавлять процесс деления клеток. И здесь начинается самое интересное.

Дело в том, что радиоактивное излучение, главной мишенью которого является ДНК, наиболее вредно для клеток, находящихся в активной фазе деления. Это, в частности, клетки кожи, слизистых, эпителия внутренних органов.

— На первый взгляд, можно ожидать снижения вредного эффекта излучения в случае искусственного угнетения клеточных процессов алкоголем, — говорит химик-токсиколог.

Однако, по его словам, на самом деле вредное влияние самого алкоголя на клетки не меньше радиоактивного излучения: то ли развернутая для синтеза ДНК, то ли свернутая в покое – одинаково уязвимы к нему.

Также Саркисян отметил, что для того чтобы заболеть лучевой болезнью, нужно получить очень высокие дозы радиации. И употребляя высокие дозы алкоголя в профилактических целях, вы рискуете умереть от него, потому что сам алкоголь – очень токсичное вещество.

Опасной для жизни является концентрация алкоголя в крови от 3,5 промилле (0,35%), а концентрации от 5 промилле считаются безусловно смертельными.

— В моей практике был случай мгновенной смерти от алкогольного отравления, когда взрослый мужчина поспорил и выпил сразу бутылку водки. Умер, пока пил, – вспоминает химик.

Также есть данные о летальной дозе алкоголя 5-8 г на килограмм массы тела человека.

Безопасной дозы алкоголя нет. Но если вам хочется расслабиться с бокалом вина в компании друзей и подруг, пусть это будет сугубо для вашего удовольствия, без апокалиптического контекста, резюмирует Владимир Саркисян.

Источник: Береги себя