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Трагедия в Николаеве: во время игры на батуте погиб четырехлетний ребенок

14 мая 2023, 10:45
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
діти
Источник: Depositphotos

В Николаеве во время игры на батуте, расположенном в детском городке Сказка, трагически погибла четырехлетняя девочка. Об этом в своем Telegram-канале сообщил начальник полиции Николаевской области Сергей Шайхет.

— Играя на надувном батуте, девочка около 4-х лет запуталась в петлях на стенке одного из отделений батута. К сожалению, ребенок умер. Предварительная причина смерти – удушение, – говорится в сообщении.

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На месте происшествия работают следователи. Они устанавливают все обстоятельства трагедии.

На период следствия детский городок Сказка не будет работать.

Источник: Сергей Шайхет

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Николаев Смерть
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