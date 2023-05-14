В Николаеве во время игры на батуте, расположенном в детском городке Сказка, трагически погибла четырехлетняя девочка. Об этом в своем Telegram-канале сообщил начальник полиции Николаевской области Сергей Шайхет.

— Играя на надувном батуте, девочка около 4-х лет запуталась в петлях на стенке одного из отделений батута. К сожалению, ребенок умер. Предварительная причина смерти – удушение, – говорится в сообщении.

На месте происшествия работают следователи. Они устанавливают все обстоятельства трагедии.

На период следствия детский городок Сказка не будет работать.

Источник: Сергей Шайхет