В Днепре трое из пяти нацгвардейцев, пострадавших в результате расстрела на заводе Южмаш, до сих пор находятся в больнице.

Об этом сообщил генеральный директор Днепропетровской областной клинической больницы имени И. И. Мечникова Сергей Рыженко во время брифинга 14 февраля.

По его словам, 22-летняя Жанна, которая была в самом тяжелом состоянии среди всех раненых, еще ожидает операцию на позвонке. Врач напомнил, что в тело девушки попало три пули. Одна из них прошла через печень, разбила большую часть кишечника и позвонки на излете.

— Это очень сложное ранение. Если бы это было за сотни, десятки километров, пожалуй, мы бы ее не спасли. Однако сейчас Жанна уже скучает, хочет бегать, общаться и заниматься спортом, — отметил Рыженко.

Врач добавил, что пока что специалисты учреждения не могут сделать девушке операцию на позвонке, ведь поверхность пулевого канала еще воспалена. Также хирургам необходимо будет совместить разорванный кишечник.

Рыженко рассказал, что другие раненые нацгвардейцы — Владислав и Игорь уже идут на поправку, но впереди их еще ждет реабилитация. На этой неделе им должны снять швы. Парней собираются перевести в госпиталь МВД. Там они будут заниматься гимнастикой и восстанавливаться.

— Мы очень рады, что эти тяжелые события в их жизни закончатся именно таким образом. Наши специалисты сделали все возможное дали шанс выжить всем, — добавил врач.

Один из раненых солдат рассказал, что о них беспокоятся в больнице и оказывают большую поддержку.

27 января в Днепре 20-летний нацгвардеец Артемий Рябчук открыл огонь из автоматического оружия по караулу военнослужащих НГУ. В результате погибли пять человек, еще пятеро получили ранения.

Рябчук сбежал с территории завода Южмаш, однако 20-летнего солдата задержали в тот же день. Его подозревают в умышленном убийстве, дезертирстве, похищении оружия и боевых припасов.

Источник: Сергей Рыженко