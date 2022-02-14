У Дніпрі троє з п’яти нацгвардійців, які постраждали внаслідок розстрілу на заводі Південмаш, досі перебувають у лікарні.

Про це повідомив генеральний директор Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені І.І.Мечникова Сергій Риженко під час брифінгу 14 лютого.

За його словами, 22-річна Жанна, яка була у найважчому стані серед усіх поранених, ще очікує операцію на хребці. Лікар нагадав, що у тіло дівчини влучило три кулі. Одна з них пройшла через печінку, розбила велику частину кишківника та хребці на вильоті.

– Це дуже складне поранення. Якщо б це було за сотні, десятки кілометрів, мабуть, ми б її не врятували. Однак зараз Жанна вже нудиться, хоче бігати, спілкуватися та займатися спортом, – зазначив Риженко.

Лікар додав, що поки що спеціалісти закладу не можуть зробити дівчині операцію на хребці, адже поверхня кульового каналу ще запалена. Також хірургам необхідно буде поєднати розірваний кишківник.

Риженко розповів, що інші поранені нацгвардійці – Владислав та Ігор вже йдуть на поправку, але попереду їх ще чекає реабілітація. Цього тижня їм мають зняти шви. Хлопців збираються перевести у госпіталь МВС. Там вони займатимуться гімнастикою та відновлюватимуться.

– Ми дуже раді, що ці важкі події у їхньому житті закінчаться саме таким чином. Наші спеціалісти зробили все можливе дали шанс вижити усім, – додав лікар.

Один з поранених солдат розповів, що про них турбуються у лікарні та надають велику підтримку.

27 січня у Дніпрі 20-річний нацгвардієць Артемій Рябчук відкрив вогонь з автоматичної зброї по караулу військовослужбовців НГУ. Внаслідок цього загинуло п’ятеро людей, ще п’ятеро дістали поранення.

Рябчук втік з території заводу Південмаш, проте 20-річного солдата затримали того ж дня. Його підозрюють в умисному вбивстві, дезертирстві, викраденні зброї та бойових припасів.

Джерело: Сергій Риженко