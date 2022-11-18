Иногда, чтобы спасти человеку жизнь, не нужно быть дипломированным медиком. Следует владеть навыками оказания первой доврачебной помощи. Сегодня на станциях киевского метро пройдут тренинги по основам медицинской помощи для горожан.

Тренинги проведут работники Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Программа составлена ​​так, чтобы за короткое время научить человека основным навыкам оказания первой медицинской помощи.

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Киевлян научат: правильно оценить состояние пострадавшего, оказать помощь при массивном кровотечении, нарушении проходимости дыхательных путей, остановке кровообращения, термических ожогах и т.д.

А ситуации, когда пригодятся полученные навыки, могут неожиданно произойти абсолютно с каждым, особенно с учетом военного положения.

Медики скорой знают многие истории когда пациент выживал благодаря тому, что рядом оказался человек, который знал, как остановить кровь или провести сердечно-легочную реанимацию.

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