Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Новини

Тренінги в метро: киян навчать надавати домедичну допомогу

18 Листопада 2022, 12:14
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
доврачебная помощь
Джерело: КМДА

Інколи , щоб врятувати людині життя, не потрібно бути дипломованим медиком. Варто володіти навичками надання першої домедичної допомоги. Сьогодні на станціях київського метро пройдуть тренінги з основ домедичної допомоги для містян.

Тренінги проведуть працівники Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Програма складена так, щоб за короткий час навчити людину основним навичкам надання домедичної допомоги.

Зараз дивляться

Киян навчать: правильно оцінити стан постраждалого, надати допомогу при масивній кровотечі, порушенні прохідності дихальних шляхів, зупинці кровообігу, термічних опіках тощо.

А ситуації, коли стануть у нагоді отримані навички, можуть несподівано статися абсолютно з кожним, особливо з урахуванням воєнного стану.

Читайте також:
порадиДолікарська допомога під час термічних опіків: що потрібно і чого в жодному разі не можна робити

Медики швидкої знають багато історій коли пацієнт виживав завдяки тому, що поруч опинилася людина, яка знала, як зупинити кров або провести серцево-легеневу реанімацію.

Перелік локацій на сайті kyivcity.gov.ua

Джерело
КМДА
Теги
медична допомога
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь