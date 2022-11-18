Інколи , щоб врятувати людині життя, не потрібно бути дипломованим медиком. Варто володіти навичками надання першої домедичної допомоги. Сьогодні на станціях київського метро пройдуть тренінги з основ домедичної допомоги для містян.

Тренінги проведуть працівники Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Програма складена так, щоб за короткий час навчити людину основним навичкам надання домедичної допомоги.

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Киян навчать: правильно оцінити стан постраждалого, надати допомогу при масивній кровотечі, порушенні прохідності дихальних шляхів, зупинці кровообігу, термічних опіках тощо.

А ситуації, коли стануть у нагоді отримані навички, можуть несподівано статися абсолютно з кожним, особливо з урахуванням воєнного стану.

Медики швидкої знають багато історій коли пацієнт виживав завдяки тому, що поруч опинилася людина, яка знала, як зупинити кров або провести серцево-легеневу реанімацію.

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