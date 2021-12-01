Украина по состоянию на 30 ноября входит в тройку мировых лидеров по количеству смертей, которые вызвали осложнения Covid-19.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Worldometers. Больше всего летальных случаев за сутки зафиксировали в США (1 438), России (1 229), Украине (561), Польше (526) и Германии (485).

Министр здравоохранения в Украине Виктор Ляшко в интервью одному из изданий рассказал, что показатели смертности и показатели летальности – это разные данные. По его словам, Украина никогда не была в лидерах по смертности от коронавируса.

В то же время Украина была в лидерах по абсолютному количеству летальных исходов, ведь в стране была высокая заболеваемость.

— Высокие цифры, но было большое количество инфицированных. А теперь посмотрим на другие страны – у нас пошли на спад как общее количество, так и количество летальных случаев. В других странах растет. И сегодня уже никто не говорит, что Украина среди лидеров, — отметил министр.

Ляшко добавил, что для корректных расчетов надо сравнивать статистику летальности в разных странах.

По количеству больных коронавирусом в мире лидируют: США (более 106 тыс.), Германия (более 55 тыс.), Франция (47 тыс.), Великобритания (39 тыс.) и Россия (32 тыс.).

Украина с 10 554 случаями на 13 месте в мире между Италией и Испанией. В Европе Украина на 10 месте.

По состоянию на 1 декабря в Украине зафиксировали 11 960 новых случаев коронавируса. Больше всего новых Covid-больных в Киеве (1 592), Полтавской (905), Запорожской (760) и Киевской (704) областях. Подробную статистику коронавируса в Украине — читайте на Фактах ICTV.