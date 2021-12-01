В Украине по состоянию на 1 декабря подтвердили 3 450 341 случай коронавируса, а за сутки – 11 960. Среди них 1 088 детей и 207 медработников.
С диагнозом Covid-19 за последние 24 часа госпитализировали 3 629 пациентов.
За все время пандемии Covid-19 в стране зафиксировали 86 532 летальных случая. От осложнений за последний день умерло 557 больных.
В то же время побороть заболевание удалось 2 972 192 украинцам, за сутки – 26 160 людям.
Всего в Украине осуществили 15 917 165 тестирований методом ПЦР, а в течение суток – 48 076.
Коронавирус в регионах
- м. Киев – 1 592;
- Винницкая область — 608;
- Волынская область — 530;
- Днепропетровская область — 419;
- Донецкая область — 666;
- Житомирская область — 214;
- Закарпатская область — 409;
- Запорожская область — 760;
- Ивано-Франковская область – 281;
- Киевская область — 704;
- Кировоградская область — 135;
- Луганская область — 229;
- Львовская область — 417;
- Николаевская область — 406;
- Одесская область — 287;
- Полтавская область — 905;
- Ровенская область — 485;
- Сумская область — 384;
- Тернопольская область – 231;
- Харьковская область — 613;
- Херсонская область — 257;
- Хмельницкая область — 586;
- Черкасская область — 557;
- Черновицкая область – 152;
- Черниговская область — 133.
Вакцинация от Covid-19
За прошлые сутки, 30 ноября, в Украине вакцинировался от коронавируса 233 471 человек. Первую дозу получили 76 979 человек, полностью иммунизированы — 156 492 человека.
От начала вакцинальной кампании привито 13 468 635 человек, из них получили первую дозу – 13 468 633 человека, получили две дозы – 11 279 127 человек.
Коронавирус в Украине
За прошедшие сутки, 30 ноября, в Украине зафиксировали 10 554 случая Covid-19. Выздороветь удалось 25 318 пациентам, а умер – 561 больной. Подробную статистику коронавируса в Украине – читайте на Фактах ICTV.