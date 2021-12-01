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В Украине за сутки зафиксировали 11 960 новых случаев Covid-19

1 декабря 2021, 08:12
Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
карантин, коронавірус
Источник: Depositphotos

В Украине по состоянию на 1 декабря подтвердили 3 450 341 случай коронавируса, а за сутки – 11 960. Среди них 1 088 детей и 207 медработников.

С диагнозом Covid-19 за последние 24 часа госпитализировали 3 629 пациентов.

За все время пандемии Covid-19 в стране зафиксировали 86 532 летальных случая. От осложнений за последний день умерло 557 больных.

В то же время побороть заболевание удалось 2 972 192 украинцам, за сутки – 26 160 людям.

Всего в Украине осуществили 15 917 165 тестирований методом ПЦР, а в течение суток – 48 076.

Коронавирус в регионах

  • м. Киев – 1 592;
  • Винницкая область — 608;
  • Волынская область — 530;
  • Днепропетровская область — 419;
  • Донецкая область — 666;
  • Житомирская область — 214;
  • Закарпатская область — 409;
  • Запорожская область — 760;
  • Ивано-Франковская область – 281;
  • Киевская область — 704;
  • Кировоградская область — 135;
  • Луганская область — 229;
  • Львовская область — 417;
  • Николаевская область — 406;
  • Одесская область — 287;
  • Полтавская область — 905;
  • Ровенская область — 485;
  • Сумская область — 384;
  • Тернопольская область – 231;
  • Харьковская область — 613;
  • Херсонская область — 257;
  • Хмельницкая область — 586;
  • Черкасская область — 557;
  • Черновицкая область – 152;
  • Черниговская область — 133.

Вакцинация от Covid-19

За прошлые сутки, 30 ноября, в Украине вакцинировался от коронавируса 233 471 человек. Первую дозу получили 76 979 человек, полностью иммунизированы — 156 492 человека.

От начала вакцинальной кампании привито 13 468 635 человек, из них получили первую дозу – 13 468 633 человека, получили две дозы – 11 279 127 человек.

Коронавирус в Украине

За прошедшие сутки, 30 ноября, в Украине зафиксировали 10 554 случая Covid-19. Выздороветь удалось 25 318 пациентам, а умер – 561 больной. Подробную статистику коронавируса в Украине – читайте на Фактах ICTV.

Источник
Минздрав
Теги
Коронавирус Covid-19 , МОЗ Украины
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