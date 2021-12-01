В Украине по состоянию на 1 декабря подтвердили 3 450 341 случай коронавируса, а за сутки – 11 960. Среди них 1 088 детей и 207 медработников.

С диагнозом Covid-19 за последние 24 часа госпитализировали 3 629 пациентов.

За все время пандемии Covid-19 в стране зафиксировали 86 532 летальных случая. От осложнений за последний день умерло 557 больных.

В то же время побороть заболевание удалось 2 972 192 украинцам, за сутки – 26 160 людям.

Всего в Украине осуществили 15 917 165 тестирований методом ПЦР, а в течение суток – 48 076.

Коронавирус в регионах

м. Киев – 1 592;

Винницкая область — 608;

Волынская область — 530;

Днепропетровская область — 419;

Донецкая область — 666;

Житомирская область — 214;

Закарпатская область — 409;

Запорожская область — 760;

Ивано-Франковская область – 281;

Киевская область — 704;

Кировоградская область — 135;

Луганская область — 229;

Львовская область — 417;

Николаевская область — 406;

Одесская область — 287;

Полтавская область — 905;

Ровенская область — 485;

Сумская область — 384;

Тернопольская область – 231;

Харьковская область — 613;

Херсонская область — 257;

Хмельницкая область — 586;

Черкасская область — 557;

Черновицкая область – 152;

Черниговская область — 133.

Вакцинация от Covid-19

За прошлые сутки, 30 ноября, в Украине вакцинировался от коронавируса 233 471 человек. Первую дозу получили 76 979 человек, полностью иммунизированы — 156 492 человека.

От начала вакцинальной кампании привито 13 468 635 человек, из них получили первую дозу – 13 468 633 человека, получили две дозы – 11 279 127 человек.

Коронавирус в Украине

За прошедшие сутки, 30 ноября, в Украине зафиксировали 10 554 случая Covid-19. Выздороветь удалось 25 318 пациентам, а умер – 561 больной. Подробную статистику коронавируса в Украине – читайте на Фактах ICTV.