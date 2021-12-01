В Україні станом на 1 грудня підтвердили 3 450 341 випадок коронавірусу, а за добу – 11 960. Серед них 1 088 дітей та 207 медпрацівників.

З діагнозом Covid-19 за останні 24 години госпіталізували 3 629 пацієнтів.

За весь час пандемії Covid-19 у країні зафіксували 86 532 летальних випадки. Від ускладнень за останній день померло 557 хворих.

Водночас побороти захворювання вдалося 2 972 192 українцям, за добу – 26 160 людям.

Загалом в Україні здійснили 15 917 165 тестувань методом ПЛР, а протягом доби – 48 076.

Коронавірус у регіонах

м. Київ – 1 592;

Вінницька область – 608;

Волинська область – 530;

Дніпропетровська область – 419;

Донецька область – 666;

Житомирська область – 214;

Закарпатська область – 409;

Запорізька область – 760;

Івано-Франківська область – 281;

Київська область – 704;

Кіровоградська область – 135;

Луганська область – 229;

Львівська область – 417;

Миколаївська область – 406;

Одеська область – 287;

Полтавська область – 905;

Рівненська область – 485;

Сумська область – 384;

Тернопільська область – 231;

Харківська область – 613;

Херсонська область – 257;

Хмельницька область – 586;

Черкаська область – 557;

Чернівецька область – 152;

Чернігівська область – 133.

Вакцинація від Covid-19

За минулу добу, 30 листопада, в Україні вакцинувалася від коронавірусу 233 471 людина. Першу дозу отримали 76 979 людей, повністю імунізовані – 156 492 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 468 635 людей, з них отримали першу дозу – 13 468 633 людини, отримали дві дози – 11 279 127 людей.

Коронавірус в Україні

Минулої доби, 30 листопада, в Україні зафіксували 10 554 випадки Covid-19. Одужати вдалося 25 318 пацієнтам, а помер – 561 хворий. Детальну статистику коронавірусу в Україні – читайте на Фактах ICTV.