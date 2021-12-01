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В Україні за добу зафіксували 11 960 нових випадків Covid-19

1 Грудня 2021, 08:12
Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
карантин, коронавірус
Джерело: Depositphotos

В Україні станом на 1 грудня підтвердили 3 450 341 випадок коронавірусу, а за добу –  11 960. Серед них 1 088 дітей та 207 медпрацівників.

З діагнозом Covid-19 за останні 24 години госпіталізували 3 629 пацієнтів.

За весь час пандемії Covid-19 у країні зафіксували 86 532 летальних випадки. Від ускладнень за останній день померло 557 хворих.

Водночас побороти захворювання вдалося 2 972 192 українцям, за добу – 26 160 людям.

Загалом в Україні здійснили 15 917 165 тестувань методом ПЛР, а протягом доби – 48 076.

Коронавірус у регіонах

  • м. Київ – 1 592;
  • Вінницька область – 608;
  • Волинська область – 530;
  • Дніпропетровська область – 419;
  • Донецька область – 666;
  • Житомирська область – 214;
  • Закарпатська область – 409;
  • Запорізька область – 760;
  • Івано-Франківська область – 281;
  • Київська область – 704;
  • Кіровоградська область – 135;
  • Луганська область – 229;
  • Львівська область – 417;
  • Миколаївська область – 406;
  • Одеська область – 287;
  • Полтавська область – 905;
  • Рівненська область – 485;
  • Сумська область – 384;
  • Тернопільська область – 231;
  • Харківська область – 613;
  • Херсонська область – 257;
  • Хмельницька область – 586;
  • Черкаська область – 557;
  • Чернівецька область – 152;
  • Чернігівська область – 133.

Вакцинація від Covid-19

За минулу добу, 30 листопада, в Україні вакцинувалася від коронавірусу 233 471 людина. Першу дозу отримали 76 979 людей, повністю імунізовані – 156 492 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 468 635 людей, з них отримали першу дозу – 13 468 633 людини, отримали дві дози – 11 279 127 людей.

Коронавірус в Україні

Минулої доби, 30 листопада, в Україні зафіксували 10 554 випадки Covid-19. Одужати вдалося 25 318 пацієнтам, а помер –  561 хворий. Детальну статистику коронавірусу в Україні – читайте на Фактах ICTV.

Джерело
МОЗ
Теги
Коронавірус Covid-19 , МОЗ України
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