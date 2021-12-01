В Україні станом на 1 грудня підтвердили 3 450 341 випадок коронавірусу, а за добу – 11 960. Серед них 1 088 дітей та 207 медпрацівників.
З діагнозом Covid-19 за останні 24 години госпіталізували 3 629 пацієнтів.
За весь час пандемії Covid-19 у країні зафіксували 86 532 летальних випадки. Від ускладнень за останній день померло 557 хворих.
Водночас побороти захворювання вдалося 2 972 192 українцям, за добу – 26 160 людям.
Загалом в Україні здійснили 15 917 165 тестувань методом ПЛР, а протягом доби – 48 076.
Коронавірус у регіонах
- м. Київ – 1 592;
- Вінницька область – 608;
- Волинська область – 530;
- Дніпропетровська область – 419;
- Донецька область – 666;
- Житомирська область – 214;
- Закарпатська область – 409;
- Запорізька область – 760;
- Івано-Франківська область – 281;
- Київська область – 704;
- Кіровоградська область – 135;
- Луганська область – 229;
- Львівська область – 417;
- Миколаївська область – 406;
- Одеська область – 287;
- Полтавська область – 905;
- Рівненська область – 485;
- Сумська область – 384;
- Тернопільська область – 231;
- Харківська область – 613;
- Херсонська область – 257;
- Хмельницька область – 586;
- Черкаська область – 557;
- Чернівецька область – 152;
- Чернігівська область – 133.
Вакцинація від Covid-19
За минулу добу, 30 листопада, в Україні вакцинувалася від коронавірусу 233 471 людина. Першу дозу отримали 76 979 людей, повністю імунізовані – 156 492 людини.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 468 635 людей, з них отримали першу дозу – 13 468 633 людини, отримали дві дози – 11 279 127 людей.
Коронавірус в Україні
Минулої доби, 30 листопада, в Україні зафіксували 10 554 випадки Covid-19. Одужати вдалося 25 318 пацієнтам, а помер – 561 хворий. Детальну статистику коронавірусу в Україні – читайте на Фактах ICTV.