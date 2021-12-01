Україна станом на 30 листопада входить у трійку світових лідерів за кількістю смертей, які викликали ускладнення Covid-19.

Про це свідчать дані сервісу Worldometers. Найбільше летальних випадків за добу зафіксували у США (1 438), Росії (1 229), Україні (561), Польщі (526) та Німеччині (485).

Міністр охорони здоров’я в Україні Віктор Ляшко в інтерв’ю одному з видань розповів, що показники смертності та показники летальності – це різні дані. За його словами, Україна ніколи не була у лідерах за смертністю від коронавірусу.

Водночас Україна була в лідерах за абсолютною кількістю летальних випадків, адже в країні була висока захворюваність.

– Високі цифри, але була велика кількість інфікованих. А тепер подивимось на інші країни – у нас пішли на спад як загальна кількість, так і кількість летальних випадків. В інших країнах зростає. І сьогодні вже ніхто не говорить, що Україна серед лідерів, – зазначив міністр.

Ляшко додав, що для коректних розрахунків треба порівнювати статистику летальності в різних країнах.

За кількістю хворих на коронавірус у світі лідирують: США (понад 106 тис.), Німеччина (понад 55 тис.), Франція (47 тис.), Велика Британія (39 тис.) та Росія (32 тис.).

Україна з 10 554 випадками на 13 місці у світі між Італією та Іспанією. У Європі Україна на 10 місці.

Станом на 1 грудня в Україні зафіксували 11 960 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових Covid-хворих у Києві (1 592), Полтавській (905), Запорізькій (760) та Київській (704) областях. Детальну статистику коронавірусу в Україні – читайте на Фактах ICTV.