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Третья за месяц: в Киеве сделали очередную трансплантацию сердца

6 октября 2021, 13:26 Вікторія Яснопольська
пересадка
Источник: Depositphotos

Руководитель киевского Института сердца, знаменитый украинский кардиохирург Борис Тодуров сообщил о третьей в этом месяце операции по пересадке сердца от скончавшегося донора. Информацию об этом с видеороликом он разместил на своей странице в Instagram.

— Третья трансплантация сердца за месяц в нашем институте. Огромное спасибо коллегам больницы скорой помощи за сотрудничество, — поблагодарил хирург.

Он также выразил искреннюю благодарность родственникам погибшей женщины за возможность взять сердце и другие органы для спасения других жизней.

Борис Тодуров написал, что все сотрудники Института сердца отработали на отлично.

Кроме того, в своем сообщении кардиохирург отметил всех, кто способствует развитию трансплантологии в Украине. В частности, он назвал народного депутата Оксану Дмитриеву, советника министра внутренних дел Антона Геращенко, сотрудников Министерства здравоохранения.

Напомним, что не так давно отличились и медики Института сердца на базе Львовской больницы скорой помощи. Они провели первую в Украине пересадку сердца ребенку. В настоящее время 13-летний пациент проходит курс реабилитации.

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Вторым спасенным ребенком стала 12-летняя девочка, сердце для которой из Винницы в Киев доставили вертолетом аэромедицины Министерства внутренних дел.

Источник: Борис Тодуров

Теги
Борис Тодуров , Серце , трансплантація органів , трансплантологія , Трансплантология
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