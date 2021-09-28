В Институте сердца Министерства здравоохранения Украины провели вторую трансплантацию сердца 12-летнему ребенку.

Жизнь Маргариты и еще троих людей спас 38-летний винничанин, который трагически погиб.

Сердце мужчины в Институт сердца МОЗ Украины из Винницы доставил кардиохирург Борис Тодуров на вертолете Национальной полиции Украины.

– Дорога заняла час. В 13.01 Борис Михайлович зашел в операционную, а в 14.55 уже сказал маме Маргариты: Сердце бьется, – рассказывает журналистка Ирина Заславец.

Почки из Винницы автомобилем в сопровождении патрульных повезли к двум маленьким пациентам Охматдет, а печень – ще одному взрослому в клинику Оберег.

– Соболезнования семье донора. Здоровье реципиентам и всем, кто развивает трансплантологию в Украине, – подчеркивает Ирина Заславец.

Маргарита стала вторым ребенком за неделю, которой пересадили новое сердце. 21 сентября трансплантации сердца дождался 13-летний Максим. Он стал первым ребенком в Украине, которому пересадили сердце.

19 августа в Украине впервые трансплантировали костный мозг взрослому человеку от неродственного донора.

18-летней Элине Торопенко пересадили клетки 19-летнего парня из Германии медики Черкасского областного онкологического диспансера совместно с командой Охматдет.

Трансплантация состоялась полностью за государственный счет. По нынешнему тарифу это – 2 484 470 грн.

За месяц донорский костный мозг прижился, болезнь удалось побороть. 16 сентября 18-летнюю Элину выписали из больницы.

Источник: Ирина Заславец