В Інституті серця Міністерства охорони здоров’я України здійснили другу трансплантацію серця 12-річній дитині.

Життя Маргарити та ще трьох людей врятував 38-річний вінничанин, який трагічно загинув.

Серце чоловіка до Інституту серця МОЗ України із Вінниці доправив кардіохірург Борис Тодуров на вертоліті Національної поліції України.

– Дорога тривала годину. О 13.01 Борис Михайлович зайшов в операційну, а о 14.55 уже сказав мамі Маргарити: Серце б’ється, – розповідає журналістка Ірина Заславець.

Нирки із Вінниці автівкою у супроводі патрульних повезли до двох маленьких пацієнтів Охматдиту, а печінку – ще одному дорослому до клініки Оберіг.

– Співчуття родині донора. Здоров‘я реципієнтам і усім, хто розвиває трансплантологію в Україні, – наголошує Ірина Заславець.

Маргарита стала другою дитиною за тиждень, якій пересадили нове серце. 21 вересня трансплантації серця дочекався 13-річний Максим. Він став першою дитиною в Україні, якій пересадили серце.

19 серпня в Україні вперше трансплантували кістковий мозок дорослій людині від неродинного донора.

18-річній Еліні Торопенко пересадили клітини 19-річного хлопця з Німеччини медики Черкаського обласного онкологічного диспансеру спільно з командою Охматдит.

Трансплантація відбулася повністю державним коштом. За теперішнім тарифом це – 2 484 470 грн.

За місяць донорський кістковий мозок прижився, хворобу вдалося подолати. 16 вересня 18-річну Еліну виписали з лікарні.

Джерело: Ірина Заславець