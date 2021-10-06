Керівник київського Інституту серця, знаменитий український кардіохірург Борис Тодуров повідомив про третю в цьому місяці операцію з пересадки серця від померлого донора. Інформацію про це з відеороликом він розмістив на своїй сторінці в Instagram.

– Третя трансплантація серця за місяць у нашому інституті. Дуже дякую колегам Лікарні швидкої допомоги за співпрацю, – подякував хірург.

Він також висловив щиру подяку родичам загиблої жінки за можливість взяти серце та інші органи для порятунку інших життів.

Борис Тодуров написав, що всі співробітники Інституту серця відпрацювали на відмінно.

Крім того, у своєму повідомленні кардіохірург відзначив усіх, хто сприяє розвитку трансплантології в Україні. Зокрема, він назвав народного депутата Оксану Дмитрієву, радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, співробітників Міністерства охорони здоров’я.

Нагадаємо, що не так давно відзначилися і медики Інституту серця на базі Львівської лікарні швидкої допомоги. Вони провели першу в Україні пересадку серця дитині. Наразі 13-річний пацієнт проходить курс реабілітації.

Другою врятованою дитиною стала 12-річна дівчинка, серце для якої з Вінниці до Києва доставили вертольотом аеромедицини Міністерства внутрішніх справ.

Джерело: Борис Тодуров