Третья доза китайской вакцины от коронавируса Coronavac производства Sinovac начала показывать первые результаты по эффективности против нового штамма Covid-19 Омикрон.

Исследование провела команда ученых из Университета Гонконга. Они утверждают, что среди группы из 48 человек, которые получили три дозы, 45 из них (94%) имели достаточно антител для нейтрализации штамма Омикрон.

Однако детали исследования неизвестны. Также неясно, будут ли результаты опубликованы в научном журнале.

Размеры исследования были небольшими, а различия в возрасте и состоянии здоровья испытуемых потенциально объясняют различия в результатах.

В то же время ученые выяснили, что две дозы вакцины Coronavac не дают надежной защиты от нового штамма коронавируса Омикрон. Так, среди группы из 25 человек, вакцинированных двумя дозами Sinovac, ни один не показал достаточного количества антител для нейтрализации этого варианта.

Недавно в Украине разрешили введение третьей дозы вакцины от коронавируса отдельным категориям граждан, независимо от того, каким препаратом они прививались ранее. Речь идет именно о дополнительной дозе вакцинации, а не бустерной.

По словам председателя парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого, китайская вакцина Coronavac не предусматривает третью, бустерную прививку. Так, для этой дозы лучше использовать мРНК вакцину, а не векторные или инактивированные препараты.