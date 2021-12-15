Третя доза китайської вакцини від коронавірусу Coronavac виробництва Sinovac почала показувати перші результати щодо ефективності проти нового штаму Covid-19 Омікрон.

Дослідження провела команда науковців з Університету Гонконгу. Вони стверджують, що серед групи з 48 осіб, які отримали три дози, 45 з них (94%) мали достатньо антитіл для нейтралізації штаму Омікрон.

Однак деталі дослідження невідомі. Також не зрозуміло, чи будуть результати опубліковані у науковому журналі.

Розміри дослідження були невеликими, а відмінності у віці та стані здоров’я піддослідних потенційно пояснюють відмінності у результатах.

Водночас науковці з’ясували, що дві дози вакцини Coronavac не дають надійного захисту від нового штаму коронавірусу Омікрон. Так, серед групи з 25 осіб, вакцинованих двома дозами Sinovac, жоден не показав достатньої кількості антитіл для нейтралізації цього варіанта.

Нещодавно в Україні дозволили введення третьої дози вакцини від коронавірусу окремим категоріям громадян, незалежно від того, яким препаратом вони щепилися раніше. Йдеться саме про додаткову дозу вакцинації, а не бустерну.

За словами голови парламентського комітету з питань здоров‘я нації Михайла Радуцького, китайська вакцина Coronavac не передбачає третє, бустерне щеплення. Так, для цієї дози краще використовувати мРНК вакцину, а не векторні чи інактивовані препарати.