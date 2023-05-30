Новости здоровья На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Фото Новости здоровья

Три пальца сжевало лапшерезкой: в Индонезии мужчине полностью восстановили кисть

30 мая 2023, 15:51
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
операція
Источник: Depositphotos

Индонезийским медикам удалось практически полностью восстановить изуродованные пальцы 40-летнего мужчины, рука которого по неосторожности застряла в машине для резки лапши.

Стало известно, что бедняга сумел вытащить из агрегата левую руку, но было слишком поздно, чтобы спасти от травмы средний, безымянный пальцы и мизинец.

Через пять дней он пошел в местную клинику. Там медики очистили, зашили и перевязали его искалеченные пальцы и посоветовали лечь в больницу для операции.

Читайте также:
переломИскривились кости руки: в Ровно сделали операцию мальчику из-за неправильного заживления перелома

Но пациент не обращался в больницу до тех пор, пока от его повязки не начал исходить неприятный запах.

В итоге хирурги вырезали поврежденную ткань и восстановили пальцы, используя кожный трансплантат, взятый с запястья.

Через четыре месяца после операции рука мужчины полностью зажила с хорошо сохранившейся длиной пальцев, без боли или онемения, с полным диапазоном движений и без симптомов отторжения кожного трансплантата.

Источник
Daily Mail
Теги
Індонезія Операция
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь