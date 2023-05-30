Индонезийским медикам удалось практически полностью восстановить изуродованные пальцы 40-летнего мужчины, рука которого по неосторожности застряла в машине для резки лапши.

Стало известно, что бедняга сумел вытащить из агрегата левую руку, но было слишком поздно, чтобы спасти от травмы средний, безымянный пальцы и мизинец.

A ‘full-thickness skin graft was harvested’ from the patient’s wrist to be used to reconstruct … https://t.co/GiUXOuCp84 via @MailOnline — Ганна І. (@anni4ka2022) May 30, 2023

Через пять дней он пошел в местную клинику. Там медики очистили, зашили и перевязали его искалеченные пальцы и посоветовали лечь в больницу для операции.

Но пациент не обращался в больницу до тех пор, пока от его повязки не начал исходить неприятный запах.

В итоге хирурги вырезали поврежденную ткань и восстановили пальцы, используя кожный трансплантат, взятый с запястья.

Через четыре месяца после операции рука мужчины полностью зажила с хорошо сохранившейся длиной пальцев, без боли или онемения, с полным диапазоном движений и без симптомов отторжения кожного трансплантата.