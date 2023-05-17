Мальчик месяц провел в гипсовой повязке после перелома руки. И когда в местной больнице сняли гипс, оказалось, кости срослись неправильно — предплечье искривилось и ребенок не мог привычно двигать рукой.

Тогда уже обратились в ортопедо-травматологический центр Ровенской областной детской больницы. Обследование показало, что под гипсом кости сместились и срослись неправильно.

Это сложный вид переломов, он требует длительного лечения, поэтому простая гипсовая повязка не обеспечила необходимого уровня фиксации перелома.

Врачи ортопедо-травматологического центра решили провести пациенту так называемую остеоклазию костей предплечья с внутренней фиксацией титановыми эластичными стержнями.

Остеоклазия проводится под рентген-контролем. В месте неправильного срастания заново составляют обломки костей и фиксируют их с помощью титановых эластичных стержней.

После такого оперативного вмешательства пациент находится в стационаре всего 1-2 дня и уже не нуждается в гипсовании руки.

Процесс лечения небыстрый — 6 месяцев. И только после этого срока и рентген-проверки результата операции стержни удаляются.

Мальчик смог вернуться к привычной жизни и уже не ограничивает себя в движениях.

Источник и фото: Рівненська обласна дитяча лікарня