Хлопчик місяць провів у гіпсовій пов’язці після перелому руки. І коли у місцевій лікарні зняли гіпс, виявилося, кістки зрослися неправильно – передпліччя викривилося і дитина не могла звично рухати рукою.

Тоді вже звернулися в ортопедо-травматологічний центр Рівненської обласної дитячої лікарні. Обстеження показало, що під гіпсом кістки змістилися і зрослися неправильно.

Це складний вид переломів, він потребує тривалого лікування, тому проста гіпсова пов’язка не забезпечила необхідного рівня фіксації перелому.

Лікарі ортопедо-травматологічного центру вирішили провести пацієнту так звану остеоклазію кісток передпліччя із внутрішньою фіксацією титановими еластичними стрижнями.

Остеоклазія проводиться під рентген-контролем. У місці неправильного зрощення заново складають уламки кісток та фіксують їх за допомогою титанових еластичних стрижнів.

Після такого оперативного втручання пацієнт перебуває у стаціонарі лише 1-2 дні та вже не потребує гіпсування руки.

Процес лікування нешвидкий – 6 місяців. І лише після цього терміну і рентген-перевірки результату операції стрижні видаляються.

Хлопчик зміг повернутись до звичного життя і вже не обмежує себе в рухах.

Джерело і фото: Рівненська обласна дитяча лікарня