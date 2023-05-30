Індонезійським медикам вдалося практично повністю відновити понівечені пальці 40-річного чоловіка, рука якого з необережності застрягла в машині для різання локшини.

Стало відомо, що бідолаха зумів витягнути з агрегата ліву руку, але було надто пізно, щоб врятувати від травми середній, безіменний пальці та мізинець.

A ‘full-thickness skin graft was harvested’ from the patient’s wrist to be used to reconstruct … https://t.co/GiUXOuCp84 via @MailOnline — Ганна І. (@anni4ka2022) May 30, 2023

Через п’ять днів він пішов у місцеву клініку. Там медики очистили, зашили та перев’язали його скалічені пальці й порадили лягти в лікарню для операції.

Але пацієнт не звертався до лікарні доти, доки від його пов’язки не почав іти неприємний запах.

У підсумку хірурги вирізали пошкоджену тканину й відновили пальці, використовуючи шкірний трансплантат, узятий із зап’ястя.

Через чотири місяці після операції рука чоловіка повністю зажила з добре збереженою довжиною пальців, без болю або оніміння, з повним діапазоном рухів і без симптомів відторгнення шкірного трансплантата.