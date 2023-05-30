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Три пальці зжувало локшинорізкою: в Індонезії чоловікові повністю відновили кисть

30 Травня 2023, 15:51
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
операція
Джерело: Depositphotos

Індонезійським медикам вдалося практично повністю відновити понівечені пальці 40-річного чоловіка, рука якого з необережності застрягла в машині для різання локшини.

Стало відомо, що бідолаха зумів витягнути з агрегата ліву руку, але було надто пізно, щоб врятувати від травми середній, безіменний пальці та мізинець.

Через п’ять днів він пішов у місцеву клініку. Там медики очистили, зашили та перев’язали його скалічені пальці й порадили лягти в лікарню для операції.

Але пацієнт не звертався до лікарні доти, доки від його пов’язки не почав іти неприємний запах.

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У підсумку хірурги вирізали пошкоджену тканину й відновили пальці, використовуючи шкірний трансплантат, узятий із зап’ястя.

Через чотири місяці після операції рука чоловіка повністю зажила з добре збереженою довжиною пальців, без болю або оніміння, з повним діапазоном рухів і без симптомів відторгнення шкірного трансплантата.

Джерело
Daily Mail
Теги
Індонезія Операція
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