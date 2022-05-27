Туберкулез, гепатит и острые кишечные расстройства: Львов на грани инфекционных вспышек

Ввиду большого количества внутренних переселенцев из наиболее опасных регионов Украины Львов фактически оказался на грани инфекционных вспышек.

Об этом одному из львовских СМИ заявил глава департамента здравоохранения Львовской ОВА Орест Чемерис.

По его словам, прежде всего речь идет об угрозе острых кишечных инфекций, туберкулеза и гепатитов.

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— Массовых вспышек у нас не возникало, но несколько единичных вспышек острой кишечной инфекции в местах массового поселения среди перемещенных лиц было, — отметил Орест Чемерис.

Он уточнил, что количество больных было небольшим — от 5 до 17 человек. Все пациенты получили медицинскую помощь и уже в удовлетворительном состоянии.

Глава департамента здравоохранения также добавил, что за переселенцами во Львове и области наблюдают врачи.

Источник: tvoemisto.tv