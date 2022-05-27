Через велику кількість внутрішніх переселенців з найбільш небезпечних регіонів України Львів фактично опинився на межі інфекційних спалахів.

Про це одному з львівських ЗМІ заявив голова департаменту охорони здоров’я Львівської ОВА Орест Чемерис.

За його словами, насамперед йдеться про загрозу гострих кишкових інфекцій, туберкульозу та гепатитів.

Зараз дивляться

– Масових спалахів у нас не виникало, але кілька одиничних спалахів гострої кишкової інфекції в місцях масового поселення серед переміщених осіб було, – зазначив Орест Чемерис.

Він уточнив, що кількість хворих була невеликою – від 5 до 17 осіб. Усі пацієнти отримали медичну допомогу і вже у задовільному стані.

Голова департаменту охорони здоров’я також додав, що за переселенцями у Львові та області спостерігають лікарі.

Джерело: tvoemisto.tv