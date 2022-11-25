Пациентов, которые находятся в тяжелом состоянии или в состоянии средней тяжести медики перевозят в специально оборудованных автобусах скорой помощи в места, где есть электроснабжение.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Туда, где есть свет: медики перевозят тяжелых пациентов на автобусах скорой помощи / 3 images

— Для кого-то свет — это комфорт, а для кого-то — это буквально жизнь. Последние — это люди на аппаратах ИВЛ и других приборах, которые поддерживают их жизнедеятельность. Для них обесточивание означает смерть. И таких людей, к сожалению, много, — говорится в сообщении.

Отмечается, что работа экстренной медпомощи в последние дни — это в большой степени перемещение таких пациентов в места, где они смогут жить, то есть туда, где есть электроэнергия.

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Сообщается, что благодаря нашим партнерам, почти все украинские больницы уже имеют генераторы, позволяющие поддерживать работу жизненно необходимых приборов.

— Таких тяжелых и средне тяжелых пациентов сейчас перевозят даже не обычными скорыми, а скорыми автобусами. Снова спасибо партнерам, что они у нас есть, — отмечает Минздрав.

Сообщается, что в таком автобусе есть возможность разместить больше оборудования, есть лифт для подъема кроватей, больше врачей.

На фото запечатлен такой автобус из Черкасской области, который назвали нежно Софией. Вчера, 24 ноября, София перевезла семерых пациентов, шесть из которых были на ИВЛ. Всех доставили в медучреждения, где им смогут продолжить оказывать помощь. Все будут жить.

Фото: Минздрав