Пацієнтів, які перебувають у важкому стані або в стані середньої тяжкості медики перевозять в спеціально обладнаних автобусах швидкої допомоги в місця, де є електропостачання.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

Туди, де є світло: медики перевозять важких пацієнтів на автобусах швидкої допомоги / 3 зображення

– Для когось світло – це комфорт, а для когось – це буквально життя. Останні – це люди на апаратах ШВЛ та інших приладах, які підтримують їхню життєдіяльність. Для них знеструмлення означає смерть. І таких людей, на жаль, багато, – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що робота екстреної медичної допомоги в останні дні – це у великій мірі переміщення таких пацієнтів в місця, де вони зможуть жити, тобто туди, де є електроенергія.

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Повідомляється, що завдяки нашим партнерам, майже всі українські лікарні вже мають генератори, що дозволяють підтримувати роботу життєво необхідних приладів.

– Таких важких і середньо важких пацієнтів зараз перевозять навіть не звичайними швидкими, а швидкими автобусами. Знову спасибі партнерам, що вони у нас є, – зазначає МОЗ.

Повідомляється, що в такому автобусі є можливість розмістити більше обладнання, є ліфт для підйому ліжок, більше лікарів.

На фото зображений такий автобус з Черкаської області, який назвали ніжно Софією. Вчора, 24 листопада, Софія перевезла сімох пацієнтів, шість з яких були на ШВЛ. Всіх доставили в медустанови, де їм зможуть продовжити надавати допомогу. Всі будуть жити.

Фото: МОЗ