Иногда на консультации пациент не может объяснить, что его беспокоит: будто головокружение, но это не оно, как нарушение зрения, но офтальмолог сказал, что со зрением все хорошо, рассказывает невролог Давид Щербина. Как будто голова в тумане? Отвечает: Вот именно! Туман в голове!
Некоторые объясняют это как ощущение опьянения, или похмелье на утро, это также популярная и понятная большинству аллегория.
В состоянии такого тумана трудно фокусировать зрение, поэтому пациенты начинают свой поход к врачам с офтальмолога. А на осмотре не проявляются особые проблемы, ведь состояние пациента прежде всего психическое.
Туман в голове – это вариант нейрокогнитивного нарушения, когда страдают центры мышления и обработки информации. Человеку с туманом сложно концентрировать внимание, ему трудно на чем сосредоточиться, теряется краткосрочная память и сложные когнитивные навыки. Часто люди полностью или частично теряют трудоспособность.
После пандемии Covid-19 проблема привлекла к себе особый постковидный синдром. Оказалось, что коронавирусная инфекция негативно влияет на умственные и психические функции мозга.
Каждый третий после Covid-19 испытывает ощущение тумана в голове, даже при легком течении болезни. Интересно, что показал недавний метаанализ – после перенесенного коронавируса общая распространенность депрессии составляет 45%, тревоги – 47%, нарушений сна 34%.
Итак, из-за чего возникает этот туман? Это следствие Covid-19? – Нет. Эта проблема была известна и пандемии. Туман в голове – это психическое возбуждение и является одним из частых психических синдромов.
Туман в голове может появляться и исчезать сам по себе в течение дня, появляться редко или на постоянной основе.
Что делать
Чувство тумана предполагает прежде всего консультацию невролога или психиатра\психотерапевта. Пациенты с туманом могут сами пройти тесты на эти состояния, воспользовавшись, например, опросниками hads, PHQ-9, Бека и т.д.
Как лечиться
- Первое и легче всего можно сделать – наладить режим труда и отдыха, вы должны больше отдыхать, проводить время с друзьями, заниматься хобби и т.д. Работая с утра до ночи, не получая никакой радости от жизни и иметь при этом ясную голову – невозможно. Правильный режим сна, здесь все понятно, если не выспаться – когнитивные навыки в этот день снижаются, дефицит сна является триггером психических нарушений.
- Регулярные занятия спортом. Это повышает уровень дофамина и серотонина в мозге и само по себе является естественным антидепрессантом. Большинство международных центров здоровья рекомендуют уделять спорту хотя бы 40 минут в день, особенно полезными для мозга кардиотренировки.
Просто вдумайтесь, семь миллионов лет эволюции от первых человекообразных обезьян к нам с вами, мы постоянно были в движении, и только последние 20 лет стали массово, с утра до вечера сидеть. А множество исследований свидетельствуют, что спорт – оказывает положительное влияние на умственные и психические функции мозга.
- Режим питания. Здесь доминирующим в большинстве установок является средиземноморская диета, она снижает риск диабета, болезни Альцгеймера, депрессии, что это – почитайте сами.
- Психотерапия также может являться одним из вариантов безмедикаментозного лечения, особенно если состояние беспокоит не так давно.
- Медикаментозное лечение подразумевает прием антидепрессантов, иногда с дополнительными препаратами, но здесь уже все индивидуально и зависит от конкретного психического состояния пациента и сопутствующих болезней.
Источник: Давид Щербина