Иногда на консультации пациент не может объяснить, что его беспокоит: будто головокружение, но это не оно, как нарушение зрения, но офтальмолог сказал, что со зрением все хорошо, рассказывает невролог Давид Щербина. Как будто голова в тумане? Отвечает: Вот именно! Туман в голове!

Некоторые объясняют это как ощущение опьянения, или похмелье на утро, это также популярная и понятная большинству аллегория.

В состоянии такого тумана трудно фокусировать зрение, поэтому пациенты начинают свой поход к врачам с офтальмолога. А на осмотре не проявляются особые проблемы, ведь состояние пациента прежде всего психическое.

Сейчас смотрят

Туман в голове – это вариант нейрокогнитивного нарушения, когда страдают центры мышления и обработки информации. Человеку с туманом сложно концентрировать внимание, ему трудно на чем сосредоточиться, теряется краткосрочная память и сложные когнитивные навыки. Часто люди полностью или частично теряют трудоспособность.

После пандемии Covid-19 проблема привлекла к себе особый постковидный синдром. Оказалось, что коронавирусная инфекция негативно влияет на умственные и психические функции мозга.

Каждый третий после Covid-19 испытывает ощущение тумана в голове, даже при легком течении болезни. Интересно, что показал недавний метаанализ – после перенесенного коронавируса общая распространенность депрессии составляет 45%, тревоги – 47%, нарушений сна 34%.

Итак, из-за чего возникает этот туман? Это следствие Covid-19? – Нет. Эта проблема была известна и пандемии. Туман в голове – это психическое возбуждение и является одним из частых психических синдромов.

Туман в голове может появляться и исчезать сам по себе в течение дня, появляться редко или на постоянной основе.

Что делать

Чувство тумана предполагает прежде всего консультацию невролога или психиатра\психотерапевта. Пациенты с туманом могут сами пройти тесты на эти состояния, воспользовавшись, например, опросниками hads, PHQ-9, Бека и т.д.

Как лечиться

Первое и легче всего можно сделать – наладить режим труда и отдыха, вы должны больше отдыхать, проводить время с друзьями, заниматься хобби и т.д. Работая с утра до ночи, не получая никакой радости от жизни и иметь при этом ясную голову – невозможно. Правильный режим сна, здесь все понятно, если не выспаться – когнитивные навыки в этот день снижаются, дефицит сна является триггером психических нарушений.

Регулярные занятия спортом. Это повышает уровень дофамина и серотонина в мозге и само по себе является естественным антидепрессантом. Большинство международных центров здоровья рекомендуют уделять спорту хотя бы 40 минут в день, особенно полезными для мозга кардиотренировки.

Просто вдумайтесь, семь миллионов лет эволюции от первых человекообразных обезьян к нам с вами, мы постоянно были в движении, и только последние 20 лет стали массово, с утра до вечера сидеть. А множество исследований свидетельствуют, что спорт – оказывает положительное влияние на умственные и психические функции мозга.

Режим питания. Здесь доминирующим в большинстве установок является средиземноморская диета, она снижает риск диабета, болезни Альцгеймера, депрессии, что это – почитайте сами.

Здесь доминирующим в большинстве установок является средиземноморская диета, она снижает риск диабета, болезни Альцгеймера, депрессии, что это – почитайте сами. Психотерапия также может являться одним из вариантов безмедикаментозного лечения, особенно если состояние беспокоит не так давно.

Медикаментозное лечение подразумевает прием антидепрессантов, иногда с дополнительными препаратами, но здесь уже все индивидуально и зависит от конкретного психического состояния пациента и сопутствующих болезней.

Источник: Давид Щербина