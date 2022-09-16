Іноді на консультації пацієнт не може вдало пояснити, що його турбує: ніби запаморочення, але це не воно, ніби порушення зору, та офтальмолог сказав що з зором все добре, розповідає невролог Давид Щербина. Я питаю: Ніби голова в тумані? Відповідає: Саме так! Туман в голові!

Дехто, пояснює це як відчуття сп’яніння, або похмілля на ранок, це також популярна та зрозуміла більшості алегорія.

В стані такого туману важко фокусувати зір, тому пацієнти починають свій похід до лікарів з офтальмолога . А на огляді не виявляються особливі проблеми, адже стан пацієнта перш за все психічний.

Зараз дивляться

Туман в голові – це варіант нейрокогнітивного порушення, коли страждають центри мислення та обробки інформації. Людині з туманом складно концентрувати увагу, їй важко на чомусь зосередитись, втрачається короткострокова пам’ять та складні когнітивні навички. Часто люди повністю або частково втрачають працездатність.

Після пандемії Covid-19 проблема привернула до себе особливу як постковідний синдром. Адже виявилось, що коронавірусна інфекція негативно впливає на розумові та психічні функції мозку.

Кожен третій після Covid-19 має відчуття туману в голові, навіть при легкому перебігу хвороби. Цікаво, що показав недавній метааналіз – після перенесенного ковіду загальна розповсюдженість депресії складає 45%, тривоги — 47%, порушень сну 34%.

Отже, через що виникає цей туман? Це наслідок Covid-19? – Ні. Ця проблема була відома і до пандемії. Туман в голові – це психічне порушення і є одним з частих психічних синдромів.

Туман в голові може з‘являтись і зникати сам по собі протягом дня, з’являтись рідко, або існувати на постійній основі.

Що робити

Відчуття туману потребує перш за все консультації невролога або психіатра\психотерапевта. Пацієнти з туманом можуть самі пройти тести на ці стани, скориставшись, наприклад, опитувальниками hads, PHQ-9, Бека тощо.

Як лікуватися

Перше і найлегше що можна зробити – налагодити режим праці та відпочинку, ви маєте більше відпочивати, проводити час з друзями, займатись хобі тощо. Працюючи з ранку до ночі, не отримуючи ніякої радості від життя і мати при цьому ясну голову – неможливо.

Правильний режим сну, тут все зрозуміло, якщо не виспатись – когнітивні навички на цей день знижуються, дефіцит сну є тригером психічних порушень.

Регулярні заняття спортом. Це підвищує рівень дофаміну та серотоніну в мозку і само по собі є природним антидепресантом. Більшість міжнародних центрів здоров’я рекомендують приділяти спорту хоча б 40 хвилин на день, особливо корисними для мозку є кардіотренування.

Просто вдумайтесь, сім млн років еволюції від перших людиноподібних мавп до нас з вами, ми постійно були в русі, і тільки останні 20 років стали масово, з ранку до вечора сидіти. А безліч досліджень свідчать, що спорт – позитивно впливає на розумові і психічні функції мозку.

Режим харчування. Тут домінуючим в більшості настанов є середземноморська дієта, вона знижує ризик діабету, хвороби Альцгеймера, депресії, що це – почитайте самі.

Психотерапія також може бути одним з варіантів безмедикаментозного лікування, особливо якщо стан турбує не так давно.

Медикаментозне лікування передбачає прийом антидепресантів, іноді з додатковими препаратами, але тут вже все індивідуально і залежить від конкретного психічного стану пацієнта та супутніх хвороб.

Джерело: Давид Щербина