Специалисты Центра восстановительного лечения для детей с органическими поражениями центральной нервной системы (ЦНС) и нарушениями функции опорно-двигательного аппарата Ровенской областной детской больницы оказали профессиональную помощь четырехлетнему ребенку. До этого семья мальчика пыталась получить ее в Ирландии.

Об этом сотрудники больницы с разрешения мамы Галины Ливер написали на своей странице в Facebook.

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— Еще год назад женщина начала замечать некоторые тревожные сигналы в поведении тогда еще трехлетнего сына. В частности, у ребенка не было зрительного контакта с мамой, — пишут медики.

По их словам, провести полноценное обследование не было возможности, потому что именно тогда началась полномасштабная война. Семья решилась уехать из Украины в более безопасное место. Так они оказались в Ирландии.

Со слов Галины Ливер, они обратились к тамошним медикам, но выяснилось, что очередь на лечение должна была подойти только через два года.

По словам женщины, спасительной соломинкой стала информация о Центре, который возглавляет Лилия Зорук. Тогда семья решилась на переезд в Ровно. Ведь это был шанс для ребенка с расстройством психоречевого развития получить качественную и профессиональную медицинскую помощь.

Сообщается, что сегодня четырехлетний Саша прошел в Центре три курса. Уже после первого мама увидела изменения в поведении сына: появился зрительный контакт, он начал произносить отдельные слова, стал нуждаться во внимании со стороны взрослых. Мама мальчика также рассказывает о его первых рисунках…

Источник: Ровенская областная детская больница