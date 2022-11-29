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Тяжкі порушення ЦНС: українська родина шукала допомогу в лікуванні дитини в Ірландії, а знайшла в Рівному

29 Листопада 2022, 14:02
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
медики
Джерело: Depositphotos

Фахівці Центру відновного лікування для дітей з органічними ураженнями центральної нервової системи (ЦНС) та порушеннями функції опорно-рухового апарату Рівненської обласної дитячої лікарні надали професійну допомогу чотирирічній дитині. До цього сім’я хлопчика намагалася отримати її в Ірландії.

Про це співробітники лікарні з дозволу мами Галини Лівер написали на своїй сторінці в Facebook.

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– Ще рік тому жінка почала помічати деякі тривожні сигнали в поведінці тоді ще трирічного сина. Зокрема, у дитини не було зорового контакту з мамою, – пишуть медики.

За їхніми словами, провести повноцінне обстеження не було можливості, тому що саме тоді почалася повномасштабна війна. Сім’я зважилася виїхати з України в більш безпечне місце. Так вони опинилися в Ірландії.

Зі слів Галини Лівер, вони звернулися до тамтешніх медиків, але з’ясувалося, що черга на лікування повинна була підійти тільки через два роки.

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За словами жінки, рятівною соломинкою стала інформація про Центр, який очолює Лілія Зорук. Тоді сім’я зважилася на переїзд до Рівного. Адже це був шанс для дитини з розладом психомовного розвитку отримати якісну та професійну медичну допомогу.

Повідомляється, що сьогодні чотирирічний Саша пройшов у Центрі три курси. Вже після першого мама побачила зміни в поведінці сина: з’явився зоровий контакт, він почав вимовляти окремі слова, став потребувати уваги з боку дорослих. Мама хлопчика також розповідає про його перші малюнки…

Джерело: Рівненська обласна дитяча лікарня

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Ірландія лікування Медики Рівне
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