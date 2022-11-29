Фахівці Центру відновного лікування для дітей з органічними ураженнями центральної нервової системи (ЦНС) та порушеннями функції опорно-рухового апарату Рівненської обласної дитячої лікарні надали професійну допомогу чотирирічній дитині. До цього сім’я хлопчика намагалася отримати її в Ірландії.

Про це співробітники лікарні з дозволу мами Галини Лівер написали на своїй сторінці в Facebook.

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– Ще рік тому жінка почала помічати деякі тривожні сигнали в поведінці тоді ще трирічного сина. Зокрема, у дитини не було зорового контакту з мамою, – пишуть медики.

За їхніми словами, провести повноцінне обстеження не було можливості, тому що саме тоді почалася повномасштабна війна. Сім’я зважилася виїхати з України в більш безпечне місце. Так вони опинилися в Ірландії.

Зі слів Галини Лівер, вони звернулися до тамтешніх медиків, але з’ясувалося, що черга на лікування повинна була підійти тільки через два роки.

За словами жінки, рятівною соломинкою стала інформація про Центр, який очолює Лілія Зорук. Тоді сім’я зважилася на переїзд до Рівного. Адже це був шанс для дитини з розладом психомовного розвитку отримати якісну та професійну медичну допомогу.

Повідомляється, що сьогодні чотирирічний Саша пройшов у Центрі три курси. Вже після першого мама побачила зміни в поведінці сина: з’явився зоровий контакт, він почав вимовляти окремі слова, став потребувати уваги з боку дорослих. Мама хлопчика також розповідає про його перші малюнки…

Джерело: Рівненська обласна дитяча лікарня