Під час виконання складної операції на серці дитини в Інституті серця МОЗ України через російські обстріли зникло світло. Втручання, яке проводив керівник клініки Борис Тодуров, пройшло успішно.

Про це написали співробітники Інституту на своїй сторінці на Facebook.

– Давида Борис Тодуров прооперував вперше п’ять років тому, виконавши складну операцію на дитячому серці. Нинішня операція була друга і не менш складна, – пишуть медики.

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Повідомляється, що п’ять років тому була проведена унікальна на той час операція з реконструкції аортального клапана з власного перикарда. Це дало можливість вирости аортальному кільцю до дорослих розмірів і встановити механічний клапан, який за сприятливих умов прослужить хлопчикові все життя.

Мама Давида Ksenia Dryzhbitskaya висловила подяку всьому колективу Інституту серця за професіоналізм, любов до своєї справи і пацієнтам.

Джерело: Інститут серця МОЗ

Фото: Інститут серця МОЗ