Во время выполнения сложнейшей операции на сердце ребенка в Институте сердца Минздрава Украины из-за российских обстрелов пропал свет. Вмешательство, которое проводил руководитель клиники Борис Тодуров, прошло успешно.

Об этом написали сотрудники Института на своей странице в Facebook.

— Давида Борис Тодуров прооперировал впервые пять лет назад, выполнив сложнейшую операцию на детском сердце. Нынешняя операция была вторая и не менее сложная, — пишут медики.

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Сообщается, что пять лет назад была проведена уникальная на то время операция по реконструкции аортального клапана из собственного перикарда. Это дало возможность вырасти аортальном кольцу до взрослых размеров и установить механический клапан, который, при благоприятных условиях, прослужит мальчику всю жизнь.

Мама Давида Ksenia Dryzhbitskaya выразила благодарность всему коллективу Института сердца за профессионализм, любовь к своему делу и пациентам.

Источник: Институт сердца Минздрава

Фото: Институт сердца Минздрава