Во время выполнения сложнейшей операции на сердце ребенка в Институте сердца Минздрава Украины из-за российских обстрелов пропал свет. Вмешательство, которое проводил руководитель клиники Борис Тодуров, прошло успешно.
Об этом написали сотрудники Института на своей странице в Facebook.
— Давида Борис Тодуров прооперировал впервые пять лет назад, выполнив сложнейшую операцию на детском сердце. Нынешняя операция была вторая и не менее сложная, — пишут медики.
Сообщается, что пять лет назад была проведена уникальная на то время операция по реконструкции аортального клапана из собственного перикарда. Это дало возможность вырасти аортальном кольцу до взрослых размеров и установить механический клапан, который, при благоприятных условиях, прослужит мальчику всю жизнь.
Мама Давида Ksenia Dryzhbitskaya выразила благодарность всему коллективу Института сердца за профессионализм, любовь к своему делу и пациентам.
Источник: Институт сердца Минздрава
Фото: Институт сердца Минздрава