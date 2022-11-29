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Реалии украинской медицины: во время сложнейшей операции ребенку в Институте сердца пропал свет

29 ноября 2022, 09:34
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
Інститут серця

Во время выполнения сложнейшей операции на сердце ребенка в Институте сердца Минздрава Украины из-за российских обстрелов пропал свет. Вмешательство, которое проводил руководитель клиники Борис Тодуров, прошло успешно.

Об этом написали сотрудники Института на своей странице в Facebook.

— Давида Борис Тодуров прооперировал впервые пять лет назад, выполнив сложнейшую операцию на детском сердце. Нынешняя операция была вторая и не менее сложная, — пишут медики.

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Сообщается, что пять лет назад была проведена уникальная на то время операция по реконструкции аортального клапана из собственного перикарда. Это дало возможность вырасти аортальном кольцу до взрослых размеров и установить механический клапан, который, при благоприятных условиях, прослужит мальчику всю жизнь.

Мама Давида Ksenia Dryzhbitskaya выразила благодарность всему коллективу Института сердца за профессионализм, любовь к своему делу и пациентам.

Источник: Институт сердца Минздрава

Фото: Институт сердца Минздрава

Теги
Інститут серця Борис Тодуров відключення світла Операция Серце
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