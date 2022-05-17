Практически все, кто сегодня участвует в борьбе с врагом, носит бронежилеты и оружие, а также волонтеры, переносящие сотни, тысячи килограммов гуманитарных грузов, страдают от проблем позвоночника и суставов.

Происходит жесткая нагрузка на эти структуры. Позвонки “проседают” даже у крепких тренированных мужчин. Именно поэтому возникает общая усталость, боль в спине и во всем теле.

Что делать? Первый совет – скорее обратиться к врачу. Однако в нынешней ситуации не все могут это сделать. Поэтому Институт вертебрологии подготовил подборку упражнений для спины.

Упражнения предназначены для разгрузки позвоночника, снижения напряжения в мышцах спины и связках, поскольку основная причина боли в них в том, что они постоянно напряжены.

Выполняя упражнения, обратите внимание на следующие моменты:

Дискомфорт не должен увеличиваться, а боль быть невыносимой при выполнении упражнений.

Станьте лицом к сиденью стула, согните правую ногу в колене и поставьте ее на сиденье. Уложите левую ладонь на наружную сторону правого колена и, не смещая правую ногу, поверните корпус вправо. Задержитесь в положении 30 сек. Повторите упражнение для левой ноги.

Лежа на спине, прижмите одно колено к груди, а другую ногу держите прямо. Сделайте несколько глубоких вдохов. Следите, чтобы плечи были на полу. Выполните несколько повторений на каждую ногу.

Лягте на спину и раскиньте руки в стороны, как бы образуя букву Т. Не отрывая плечи от пола, поверните оба колена сначала в правую, затем в левую сторону, дышите глубоко и свободно. Задержитесь в положении 30 сек.

Лежа на спине, разведите руки в стороны, держите одну ногу прямой. Вторую ногу согните в колене под углом 90°, поставьте обратную руку на колено. Повернитесь лицом к вытянутой руке. Оба плеча должны быть прижаты к полу. Дышите глубоко и свободно. Задержитесь в положении 30 сек.

Встаньте на колени, выгните спину и приподнимите грудь. Почувствуйте, как растягиваются плечевые мускулы. Дышите спокойно около 10 секунд. Затем выгните спину дугой, прижимая подбородок к груди. Снова задержитесь на 10 секунд и вернитесь в исходное положение. Выполняйте упражнение 1-2 минуты.

Самая простая поза: сядьте на пятки, слегка разведя колени в бок. Опустите лоб на пол, протяните руки прямо перед собой и расслабьтесь, стараясь дышать глубоко и спокойно. В этой позе можно находиться так долго, как вам хочется, но как минимум в течение 5 вдохов.

Если же улучшение не наступает, боль прогрессирует – обратитесь за помощью.

Источник: Інститут ветебрології та реабілітації