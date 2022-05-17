Практично всі, хто сьогодні бере участь у боротьбі з ворогом, носить бронежилети і зброю, а також волонтери, що переносять сотні, тисячі кілограмів гуманітарних вантажів, потерпають від проблем хребта і суглобів.

Відбувається жорстке навантаження на ці структури. Хребці “просідають” навіть у міцних тренованих чоловіків. Саме через це виникає загальна втома, біль у спині й усьому тілі.

Що робити? Перша порада – скоріше звернутися до лікаря. Однак у нинішній ситуації не всі мають змогу це зробити. Тому Інститут вертебрології підготував добірку вправ для спини.

Вправи призначені для розвантаження хребта, зниження напруги у м’язах спини та зв’язках, оскільки основна причина болю в тому, що вони постійно напружені.

Виконуючи вправи, зверніть увагу на наступні моменти:

Дискомфорт не повинен збільшуватись, а біль бути нестерпним під час виконання вправ.