Як виробити в собі стресостійкість та здатність справлятися зі складними життєвими обставинами. Тілесно орієнтована психотерапевт Юлія Андрейчук розповіла про прості техніки, які допоможуть благополучно переживати кризові та травматичні події.

Дихання

Дихальні вправи починайте з видиху, саме з видиху. Можна скласти кулак в трубочку зробити протяжний глибокий видих, потім звичайний вдих, але не концентруємося на вдиху. Повторіть 2-3 рази.

Зробіть видих, потім вдих на 3-4 сек., затримка дихання на 3-4 сек. і після – видих. Також повторіть 2-3 рази.

Тіло

Основний принцип роботи з тілом – розслаблення через напругу:

взяти палицю, ремінь або шарф і натягнути до максимальної напруги, після кинути її на підлогу і спостерігати, як руки почнуть підніматися самі;

обійняти себе і почати стискатися до центру, напружуючи все тіло: обличчя, плечі, руки, грудну клітку, живіт, таз, ноги, щоб все тіло було напружено і стиснуто до максимуму, потім з видихом відпускаємо;

потім починаємо навпаки розтягуватися: витягніть руки по діагоналі з ногами, як зірка, і тягніться максимально за пальцями рук, за куполом, куприком і ногами, розтягуємося до межі, до напруги, можна навіть до тремтіння, потім видих і розслаблення;

робимо тряску: руками, ногами, головою, всім тілом, як собачка після купання або дощу, струшуємося;

відводимо щелепу і знаходимося в такому стані близько хвилини, спостерігаємо, які місця в тілі розслабляються.

Ці прості елементи допомагають при сильних стресових ситуаціях, можете повторювати їх протягом дня.

Орієнтування в просторі

Озирніться, подивіться на всі сторони в просторі: що вас оточує, чи є стіни, полиці, підлога, вікно, або дерева, земля, небо тощо.

Зверніть увагу на те, що справа, що зліва від вас і, наприклад, знайдіть і назвіть п’ять великих предметів.

Так ми допомагаємо своїй нервовій системі збирати інформацію і трохи знизити рівень тривоги.

Джерело: Психологічна підтримка